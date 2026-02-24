Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Osimhen fa infuriare ancora i tifosi del Napoli: rivelazione incredibile sulla Juventus

Victor Osimhen osserva in campo durante una partita del Galatasaray

Victor Osimhen continua a far discutere. L’attaccante, dopo l’intervista al vetriolo contro il Napoli della scorsa settimana, ha rilasciato delle nuove parole che non faranno piacere ai tifosi azzurri, che mettono ancora più in bilico l’affetto della piazza per uno dei protagonisti dello Scudetto azzurro. Stavolta c’entra il suo apprezzamento nei confronti della Juventus, con tanto di ammissione di voler giocare in futuro per i colori bianconeri.

Osimhen a sorpresa: “Mi piacerebbe giocare alla Juventus”

Intervenuto in conferenza stampa in vista del playoff di ritorno di Champions League del suo Galatasaray contro la Juventus, Osimhen ha espresso parole d’apprezzamento verso gli avversari:

“La Juventus è uno dei club più importanti al mondo, quando mi parlarono ero desideroso di venire qua. Purtroppo questo trasferimento non è stato possibile, ma se ci saranno altre opportunità in futuro mi piacerebbe giocare alla Juventus. Adesso sono felice al Galatasaray ma in futuro non si sa mai”.

Osimhen durante una partita del Galatasaray. dopo l'addio al Napoli
Osimhen in campo con il Galatasaray

L’attaccante ha quindi confermato l’esistenza di una trattativa con la Juventus in passato, la cui realizzazione si era rivelata però impossibile. In più, ha confermato come da parte sua non ci sarebbe affatto un no a quello che senza dubbio sarebbe visto dai tifosi del Napoli come un “tradimento”.

Il momento amarcord sul Napoli: “Mi sento ancora con Kvaratskhelia”

Sul Napoli, invece, l’attaccante ha parlato dell’ottimo rapporto con alcuni suoi ex compagni:

“Sono in contatto con alcuni giocatori del Napoli, parlo spesso con Kvaratskhelia. Sarà una partita tosta come tutte quelle contro le squadre di Serie A”.

Di certo, queste ultime parole non renderanno meno amara la pillola per i tifosi azzurri, che già non avevano del tutto apprezzato le sue parole al vetriolo nell’intervista a “La Gazzetta dello Sport.

