Napoli furioso per il gol annullato: depositato un esposto alla FIGC!

Continuano a far discutere gli episodi dell’ultimo weekend di calcio e in particolare quanto avvenuto a Bergamo nel corso del match tra i padroni di casa dell’Atalanta e il Napoli. I partenopei si sono visti revocare un calcio di rigore e la rete dello 0-2, elementi che hanno segnato la sfida sicuramente sotto il punto di vista dell’umore degli interpreti in campo. La sfida ha poi visto il ribaltone della Dea, che si è imposta per 2-1 lasciando gli azzurri a secco. Per fronteggiare gli ultimi fatti, il mondo partenopeo si inizia a muovere: l’avvocato Grimaldi avrebbe infatti depositato un esposto alla FIGC, presentando richieste ben precise per porre chiarezza.

Caos dopo Atalanta-Napoli: spunta un esposto alla FIGC

I fatti di campo emersi nel corso della sfida di domenica pomeriggio contro l’Atalanta hanno acceso la rabbia all’interno degli animi dell’ambiente azzurro. Il Napoli, come anche espresso dal DS Manna al termine del match ai microfoni di DAZN, si sente danneggiato dalle decisioni arbitrali del match contro i bergamaschi, terminato con il risultato negativo di 2-1.

Non è finita qui: nella giornata odierna, l’avvocato Erich Grimaldi avrebbe depositato un esposto alla Procura Federale della FIGC chiedendo l’accesso alle comunicazioni audio VAR, filmati, valutazioni interne e informazioni sulle designazioni arbitrali. La volontà dell’avvocato, che sta agendo nella veste di giurista, tifoso del Napoli nonché presidente di UCDL, è quella di monitorare l’attuale situazione per verificare la presenza di uniformità nelle decisioni, nonché correttezza e uniformità di giudizio. Una mossa che lascerà sicuramente parlare e sulla quale Grimaldi punta molto, auspicando una risposta da parte dei vertici della classe arbitrale italiana e della Lega Calcio.