Caos Atalanta – Napoli, polemiche su Chiffi: l’AIA ha deciso!

Daniele Chiffi è al centro delle polemiche per via di quanto accaduto nella giornata di ieri a Bergamo, durante la sfida tra Atalanta e Napoli. Gli azzurri lamentano un calcio di rigore tolto dopo l’intervento del VAR e di un gol non convalidato per via di un contatto tra Hien e Hojlund.

Chiffi verso lo stop: non ha convinto nessuno

Stando a quanto riportato da Repubblica, Daniele Chiffi, arbitro della sfida tra Atalanta e Napoli, viaggia verso lo stop a causa degli errori commessi nella giornata di ieri. Per i vertici arbitrali, infatti, i problemi maggiori della giornata di campionato si sono verificati proprio nel match del pomeriggio, anche se Milan-Parma non è passata inosservata.

Secondo Repubblica, Chiffi verrà fermato. Sicuramente non sarà presente nelle designazioni della prossima giornata, dove tornerà La Penna dopo il caos di Inter-Juventus.