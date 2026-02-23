Gioia per Beukema contro l’Atalanta: nuovo record raggiunto!

In un pomeriggio dal sapore amaro per il Napoli, una delle note positive è stata sicuramente Sam Beukema. Il difensore azzurro è in piena ripresa dopo un primo periodo di adattamento alla nuova squadra e adesso anche i dati certificano la sua crescita nel rendimento in campo. L’olandese potrebbe rappresentare quella pedina in più in grado di fare la differenza in questo finale di stagione, al netto delle numerose assenze che hanno caratterizzato quest’annata calcistica dei partenopei.

Beukema in crescita costante: anche i dati sono dalla sua parte

La sconfitta di Bergamo lascia diversi strascichi in casa Napoli, soprattutto se ci si sofferma sulle tanto discusse decisioni arbitrali del pomeriggio di ieri. Tra gli elementi che fanno sorridere Antonio Conte e il suo staff c’è invece la rete di Sam Beukema, che in queste ultime giornate sta trovando sempre più spazio dopo una prima fase di adattamento dettata anche dal grande balzo in avanti, dal Bologna al club campione d’Italia.

La rete del momentaneo 0-1 messa a segno contro l’Atalanta consente al classe 1998 di diventare il calciatore con più reti in questa stagione tra i difensori centrali del Napoli. Se consideriamo poi i difensori centrali esordienti in maglia azzurra, soltanto Di Lorenzo ha fatto meglio di lui ma giocando in una posizione da laterale di spinta offensiva. In questa stagione, già la più prolifica della sua carriera, è diventato il difensore olandese con più reti nella storia del Napoli superando Ruud Krol, fermo ad una singola marcatura.

Un elemento in più per il finale di stagione: Conte crede in Beukema

Siamo ormai giunti al rush finale di questa Serie A 2025/26. Le squadre lottano per raggiungere i propri obiettivi stagionali e per far ciò avranno a disposizione altre 12 giornate. Naufragato il sogno Scudetto, con il primo posto ormai distante 14 lunghezze, il Napoli non vuole perdere la concentrazione e si è gettato a capofitto per raggiungere con fame, voglia e perseveranza la qualificazione alla prossima Champions League.

A segnare l’anno calcistico del club azzurro inevitabilmente gli infortuni, con quelli in difesa che forse hanno pesato più di ogni altro. Il nuovo stop di Amir Rrahmani, vero leader della retroguardia partenopea, costringe Antonio Conte a cercare nuovi riferimenti. Ed ecco che Beukema potrebbe rilanciarsi definitivamente: il suo apporto in questa fase conclusiva della stagione sarà fondamentale nel definire ciò che riguarda i risultati nonché il futuro della sua squadra.