Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, il retroscena su Raspadori è clamoroso: affare sfumato per un soffio

Nella giornata di ieri, alla vigilia di Atalanta-Napoli, Giacomo Raspadori ha abbracciato gli ex compagni azzurri a Bergamo, raggiungendoli in hotel. L’attaccante classe 2000, fresco di trasferimento all’Atalanta dall’Atletico Madrid, avrebbe però potuto essere ancora uno di loro: Conte l’ha cercato, ma l’affare non si è concretizzato.

Raspadori e il sogno sfumato del ritorno a Napoli

Jack Raspadori a Napoli ha lasciato ricordi indelebili: due scudetti vinti, gol pesanti, e un legame speciale con i tifosi. Il ritorno sarebbe stato un’operazione romantica e tecnica allo stesso tempo: secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte l’ha cercato e richiesto per rinforzare l’attacco partenopeo.

La trattativa sembrava anche avviata a gennaio, nonostante i rumors di un accordo prima con la Lazio e poi con la Roma. Poi, dal nulla, il colpo di scena: l’Atalanta ha bruciato tutti sul tempo. Un blitz decisivo, un’offerta convincente da 20-25 milioni di euro più bonus, e Raspadori ha scelto la Dea.

Raspadori, il saluto a Bergamo e l’infortunio

Ieri sera, alla vigilia del big match di questo pomeriggio, Jack ha deciso di passare dall’hotel azzurro, salutando i vecchi amici azzurri. Oggi, però, non scenderà in campo: seguirà Atalanta-Napoli da spettatore, causa di uno stiramento al flessore che lo terrà fuori per altre due settimane.

Insomma, Conte ci è rimasto male, il Napoli ha dovuto virare su altre piste, e il sogno del ritorno è svanito in poche ore. Ma il Napoli non può avere rimpianti: con gli acquisti di Giovane e Alisson Santos, gli occhi devono essere verso il futuro.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
