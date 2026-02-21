Alisson Santos incanta il Napoli: riscatto pronto? Dipenderà anche da Noa Lang!

Alisson Santos ha colpito tutti nel suo ingresso in campo contro la Roma. Il suo impatto con il ‘Maradona‘ è stato devastante, al contrario di quello di Noa Lang in maglia azzurra. L’esterno olandese non ha trovato mai tranquillità e stabilità nelle idee di Antonio Conte e, per questo motivo, è volato al Galatasaray a gennaio.

Il riscatto di Alisson Santos dipenderà anche da Lang: il motivo

Come evidenziato da Niccolò Ceccarini a TMW, il Napoli sarebbe pronto ad esercitare l’opzione di riscatto per Alisson Santos. L’affare che ha visto il brasiliano approdare in Italia dallo Sporting Lisbona, ammonta ad un prestito oneroso di 3 milioni di euro, con un diritto fissato a 15:

“Alisson sta impressionando molto , il suo impatto è stato estremamente positivo. Se continua così, il Napoli potrebbe definire l’operazione con il club portoghese. Questo affare ha buone chances di essere finanziato dal riscatto di Lang da parte del Galatasaray” – ha scritto Ceccarini.

Lang, infatti, è molto amato in Turchia e dai suoi nuovi tifosi. Il suo rendimento, finora, è stato molto positivo e tutto fa pensare ad un addio definitivo dal Napoli.