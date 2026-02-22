Mercato Napoli, ADL vuole rubarlo alla rivale: già contattati gli agenti del giocatore

Ritorno in campo per il Napoli, che oggi alle 15.00 affronterà l’Atalanta di Raffaele Palladino, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo tre punti per i partenopei, che proveranno ad approfittare della sconfitta interna della Juventus contro il Como, tornando così alla vittoria dopo il pari con la Roma. Proprio in casa Roma, i campioni d’Italia stanno guardando per il mercato estivo: avviati i contatti con Zeki Celik.

Celik non rinnova con la Roma: anche il Napoli si aggiunge alla corsa

I prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi di Celik con addosso la maglia della Roma. Nonostante le diverse proposte avanzate dal club capitolino, l’esterno turco non ha ancora aperto al rinnovo. Nelle prossime settimane ci saranno dei nuovi tentativi, ma al momento le probabilità che Celik resti alla Roma anche nella prossima stagione sono decisamente basse. Come riportato da Fabrizio Romano, già diversi club italiani stanno sondando il terreno per il giocatore.

Oltre alla Juventus, che negli scorsi giorni sembrava addirittura aver bloccato il giallorosso, sulle sue tracce ci sono anche Napoli ed Inter, che avrebbero addirittura avuto dei contatti diretti con l’entourage di Celik. Anche alcune squadre di Premier League si sono informate, per una concorrenza che sembra essere davvero molto ampia.