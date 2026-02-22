Atalanta-Napoli, novità assoluta per Conte: le probabili formazioni del match

Atalanta e Napoli inseguono punti pesanti per blindare un posto nell’Europa che conta. Con le assenze pesanti a causa degli infortuni, i due allenatori sono costretti a cambiare: tante le novità di formazioni per il big match della ventiseiesima giornata di campionato.

Alisson Santos in, McTominay out: scelte obbligate per Conte

Scott McTominay resta il grande assente: le sensazioni non sono positive e mister Conte preferisce non rischiare lo scozzese in vista del finale di stagione. Al suo posto, Elmas sarà nuovamente accanto a Lobotka. In attacco, il grande tema è l’esordio dal primo minuto del giovane Alisson Santos, accanto a Vergara per supportare Hojlund, titolare indiscusso.

I dubbi di Palladino: Scamacca o Krstovic per guidare l’attacco

L’Atalanta arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di giocare in casa una partita chiave per restare agganciata al treno europeo. Tre ballottaggi principali per Palladino: in difesa quello tra Djimsiti e Hien, con il primo leggermente favorito, a centrocampo tra Pasalic e Samardzic, e in attacco tra Scamacca e Krstovic.

Le probabili formazioni del match:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien ,Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bellanova; Sulemana, Zalewski; Scamacca. All.Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Mazzocchi; Alisson Santos, Vergara; Hojlund. All. Conte.