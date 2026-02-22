Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Atalanta-Napoli, novità assoluta per Conte: le probabili formazioni del match

di
Antonio Conte

Atalanta e Napoli inseguono punti pesanti per blindare un posto nell’Europa che conta. Con le assenze pesanti a causa degli infortuni, i due allenatori sono costretti a cambiare: tante le novità di formazioni per il big match della ventiseiesima giornata di campionato.

Alisson Santos in, McTominay out: scelte obbligate per Conte

Scott McTominay resta il grande assente: le sensazioni non sono positive e mister Conte preferisce non rischiare lo scozzese in vista del finale di stagione. Al suo posto, Elmas sarà nuovamente accanto a Lobotka. In attacco, il grande tema è l’esordio dal primo minuto del giovane Alisson Santos, accanto a Vergara per supportare Hojlund, titolare indiscusso.

Alisson Santos in campo
Alisson Santos in azione durante la sfida di campionato Napoli-Roma

I dubbi di Palladino: Scamacca o Krstovic per guidare l’attacco

L’Atalanta arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di giocare in casa una partita chiave per restare agganciata al treno europeo. Tre ballottaggi principali per Palladino: in difesa quello tra Djimsiti e Hien, con il primo leggermente favorito, a centrocampo tra Pasalic e Samardzic, e in attacco tra Scamacca e Krstovic.

Le probabili formazioni del match:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien ,Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bellanova; Sulemana, Zalewski; Scamacca. All.Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Mazzocchi; Alisson Santos, Vergara; Hojlund. All. Conte.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie