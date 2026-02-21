Napoli, arriverà un vice Di Lorenzo in estate: spunta una nuova pista dall’estero

In attesa di sapere i destini di questa stagione, il Napoli inizia a pianificare già le mosse del prossimo calciomercato. Un ruolo dove gli azzurri potrebbero investire è quello del vice Di Lorenzo, regalando così a Conte un terzino destro in grado di sostituire il capitano azzurro con maggiore efficacia. Secondo Tuttomercatoweb, nella lista azzurra per il ruolo ci sarebbero vari nomi, fra cui quello di Sacha Boey.

Nuovo vice Di Lorenzo, i nomi nel mirino del Napoli

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, la prospettiva dell’arrivo di un nuovo vice Di Lorenzo in estate sarebbe piuttosto concreta. Per questo, il Napoli avrebbe già diversi nomi appuntati sulla sua lista, fra cui alcuni calciatori già trattati. Potrebbero così tornare d’attualità i nomi di Gabriele Zappa (trattato a gennaio immediatamente dopo l’infortunio del capitano azzurro) e Brooke Norton-Cuffy, anche lui da tempo nel mirino del Napoli.

Spunta anche la pista Boey

Ci sarebbe però anche un nome nuovo nella lista azzurro secondo Tmw. Si tratta di Sacha Boey, terzino del Galatasaray, ma di proprietà del Bayern Monaco. Il giocatore è tornato in Turchia in prestito in virtù del poco spazio in Germania e ha subito lasciato il segno, siglando il gol del 5-2 finale nella gara di Champions League contro la Juventus. In estate difficilmente tornerà a vestire la maglia del Bayern e occhio alla prospettiva Napoli.