Atalanta – Napoli, azzurri con il lutto al braccio: il motivo

Domani alle ore 15:00 il Napoli sarà a Bergamo per affrontare l’Atalanta in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie A. Un match importante per gli azzurri e per la loro corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma a segnare questa giornata di vigilia è la scelta di scendere in campo con il lutto al braccio, decisione che arriva dopo la scomparsa del piccolo Domenico.

Napoli a Bergamo con il lutto al braccio: la decisione della società

Nel corso di questo pomeriggio, il Napoli ha comunicato la decisione di indossare una fascia nera al braccio in segno di lutto. La scelta del club azzurro deriva dalla terribile notizia della scomparsa del piccolo Domenico, venuto a mancare questa mattina.

Il bambino di Napoli, la cui situazione era diventata un caso nazionale, è deceduto dopo il mancato trapianto di cuore ricevuto. Rabbia e sconforto avvolgono queste ore di dolore, motivo che ha portato il Napoli ad esprimere totale vicinanza nei confronti della famiglia del piccolo Domenico con quella fascia di lutto al braccio che mai nessuno avrebbe voluto vedere.