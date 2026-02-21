Home ->

Ultim’ora McTominay: arriva la decisione per l’Atalanta, le novità di Sky Sport

di
McTominay che si allena con il Napoli

Scott McTominay non partirà per la trasferta di Bergamo: il centrocampista scozzese è costretto a fermarsi ancora. La tentazione di portarlo almeno in panchina c’era, ma le sue condizioni fisiche non lo permettono.

McTominay alza bandiera bianca: Conte perde un’altra pedina

Come annunciato da Sky Sport, il Napoli dovrà rinunciare nuovamente a McTominay, che non sarà convocato per la sfida contro l’Atalanta. Il centrocampista non ha superato i problemi fisici delle ultime settimane e lo staff ha preferito scongiurare ulteriori rischi, rinviando nuovamente il suo rientro.

Una defezione pesante per Conte, che in mezzo al campo continua a dover fare i conti con un’emergenza prolungata. Il tecnico azzurro dovrà ridisegnare ancora una volta il centrocampo per una trasferta molto complicata per un posto in Champions League.

Laura Bisogno

