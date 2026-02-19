Infortunio McTominay, il recupero va a rilento: lo scozzese pensa anche al Mondiale

Scott McTominay sta lottando contro un fastidioso problema muscolare che non gli dà tregua. Il dolore persiste, e con la delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, in programma domenica, la situazione preoccupa mister Conte. Il Mondiale estivo è alle porte: Scott non vuole forzare i tempi per evitare ricadute.

McTominay, il dolore non passa: dubbi per l’Atalanta

Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, il dolore di McTominay non è ancora smentito: a volte diventa intollerabile, costringendolo a convivere con una situazione che non gli permette di esprimersi al meglio.

Dopo aver saltato la sfida contro la Roma, a Castel Volturno l’atmosfera è di massima prudenza. Nessuno si sbilancia: spetterà a lui, in accordo con lo staff medico, decidere se forzare o meno per Bergamo. La sensazione è che il ragazzo stia mettendo la salute al primo posto, assolutamente comprensibile col Mondiale alle porte.

La prudenza in vista del Mondiale

Il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico rappresenta per McTominay un obiettivo enorme. Ecco perché ora prevale la cautela: meglio perdere una o due partite in campionato che rischiare di aggravare il problema e stare fermo mesi. Conte lo sa bene, e anche se il Napoli ha bisogno del suo leader a centrocampo, soprattutto in un match complicato come quello con l’Atalanta, nessuno vuole forzare i tempi.

Nelle prossime ore e giorni seguiranno aggiornamenti dagli allenamenti. Per ora, però, il messaggio è chiaro: niente rischi inutili. Il Napoli può aspettare, il Mondiale no.