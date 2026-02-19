Conte perde Rrahmani: un acquisto di Manna può diventare protagonista

Il Napoli deve fare i conti con l‘ennesimo infortunio grave della stagione. Amir Rrahmani ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, questo infortunio terrà lontano dal rettangolo verde il difensore kosovaro per circa due mesi, con il rischio concreto che la sua stagione sia già finita.
Beukema pronto a prendere il testimone
Con la retroguardia partenopea falcidiata dagli infortuni, Antonio Conte è chiamato a ridisegnare il reparto arretrato. tra le scelte possibili per sopperire al infortunio del centrale ex Verona c’è Sam Beukema, il difensore Olandese è arrivato la scorsa estate per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.
La fiducia di Conte nel rilanciare Beukema potrebbe trasformare l’olandese in un elemento chiave non solo per sopperire all’assenza di Rrahmani, ma anche per dare nuove soluzioni tattiche alla difesa partenopea. In una stagione tormentata dagli infortuni un rilancio del difensore ex Bologna rappresenta una necessità e un opportunità per il giocatore di dimostrare il suo valore in campo e guadagnarsi un posto da protagonista nel Napoli del futuro e del presente.