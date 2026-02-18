Napoli, ha già convinto! Pronto il riscatto del calciatore

Sono bastati due spezzoni di partita ad Alisson Santos per convincere il Napoli che sembra intenzionato a riscattarlo. L’esterno brasiliano classe 2002 ha già fatto emozionare i tifosi ed è stato il protagonista dell’ultima giornata di campionato contro la Roma con il gol che ha sancito il 2-2 finale del match. Non solo il gol del Maradona ma anche un buon atteggiamento messo in campo durante gli allenamenti, sono questi gli elementi che hanno convinto Antonio Conte.

Le cifre dell’operazione

Il Napoli, a gennaio, ha preso Alisson Santos in prestito pagandolo 3,5 mln di euro. In questi giorni, stando a quanto riportato da ‘A Bola’, si sta facendo sempre più vivida l’idea, per l’estate, di pagare il diritto di riscatto dell’esterno brasiliano che ammonta a circa 16 milioni di euro.

Si arriverebbe dunque a una cifra molto vicina ai 20 milioni in totale per Alisson Santos.

Vice Neres o rimpiazzo?

Esterno offensivo brasiliano brevilineo, tutte caratteristiche che possiede anche David Neres che però quest’anno non è stato una garanzia a livello fisico. Dunque se in estate il Napoli dovesse prendere a titolo definitivo Alisson Santos potrebbe pensare di salutare l’ex Ajax per fare spazio a un prospetto più importante.