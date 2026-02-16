Alisson Santos, chi lo voleva oltre al Napoli? La rivelazione di Romano

Dopo la partita giocata contro la Roma, durante la quale è stato protagonista con il gol del definitivo 2-2, Alisson Santos è diventato nelle ultime ore un argomento di discussione vero e proprio. Il suo ingresso in campo ha di fatto spaccato la partita, permettendo agli azzurri di trovare le energie finali per andare a conquistare il pareggio.

Napoli, Alisson Santos già un fenomeno

Nelle ultime ore sono stati tantissimi i tifosi che hanno esaltato ed elogiato il giocatore del Napoli, arrivano nel corso della sessione invernale di calciomercato. C’è addirittura chi ha criticato Conte per averlo inserito soltanto nella fase finale della partita.

Ma lo stesso allenatore del Napoli ha avuto parole di elogio per Alisson Santos, così come per Giovane, definendoli ragazzi che saranno in grado di aiutare la squadra da qui alla fine della stagione.

Chi voleva Alisson Santos? La rivelazione di Romano

Ma chi stava seguendo il giocatore oltre al Napoli? La rivelazione arriva da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, che attraverso il suo canale YouTube ha svelato come ci fossero altre squadre che stavano monitorando la situazione legata ad Alisson Santos prima che il Napoli andasse ad acquistarlo.

“Il Napoli è stato bravo con Alisson Santos, Manna è stato abile a scalzare la concorrenza del Bayer Leverkusen e di altri club esteri. Il Napoli riesce a prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto perché si muove con anticipo. Anche qui ci sono state diverse critiche a Manna, ma Napoli-Roma invece dà a Conte una pedina in più. Ricordiamo la formula dell’operazione: 3.5 milioni di euro per il prestito oneroso, 15 milioni per il diritto di riscatto. Ovviamente è da vedere se ci sarà il riscatto, ma le premesse con la Roma sono sicuramente buone”.