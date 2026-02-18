Il Napoli trema: oltre due mesi di stop per il big? La situazione preoccupa Conte

In casa Napoli s’inizia a preparare la difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Palladino. Antonio Conte, come sempre in questa stagione, deve fare la conta degli infortunati ma questa volta dovrà aggiungere un nuovo pezzo. Durante la gara contro la Roma, difatti, Amir Rrahmani si è infortunato nuovamente: il suo stop preoccupa e non poco.

Napoli, brutto stop per Rrahmani: i tempi

Nuovo giorno, nuovo infortunio in casa Napoli che ora dovrà fare a meno anche del suo perno difensivo. Gli infortuni non danno pace agli azzurri dei Antonio Conte, che affronteranno una Dea in forma e rivitalizzata dall’arrivo del tecnico campano.

Il difensore kosovaro, come riportato da Il Corriere dello Sport, starà fuori per almeno due mesi. Nuovo stop pesante quindi per il centrale che era appena tornato proprio da un altro infortunio nella agar contro il Genoa di Daniele De Rossi. Rientro previsto per la metà di Aprile, che sommata al recupero del ritmo gara, fanno pensare che Rrahmani sarà disponibile per le ultime gara di maggio.

Napoli, gli infortuni preoccupano: il quadro

Quarta lesione di alto grado in questi ultimi mesi a Castel Volturno. Sempbra quasi diventata una filastrocca, ma dopo Lukaku (quadricipite), De Bruyne (bicipite femorale) e Anguissa ( bicipite femorale), anche ad Amir Rrahmani è toccata la stessa sorte.

Lesione di alto grado al bicipite femorale anche per lui con una situazione che diventa sempre più pesante da gestire e difficile da affrontare.