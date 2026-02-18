Napoli, c’è una coincidenza che spaventa Conte: solo sfortuna?

Il Napoli ha ricevuto oggi l’ennesima mazzata sul fronte infortuni: l’infortunio subito da Amir Rrahmani contro la Roma lo terrà lontano dai campi per almeno due mesi. Si tratta dell’ennesimo stop serio per un calciatore azzurro, Fa riflettere, quindi, la similitudine dell’infortunio patito dal difensore con quelli di Lukaku, De Bruyne e Anguissa: anche lì la diagnosi era di una “lesione di alto grado”.
Rrahmani come De Bruyne e Anguissa: il confronto degli stop
L’infortunio di Rrahmani è addirittura la terza lesione di altro grado al bicipite femorale in casa Napoli dopo quelle di De Bruyne e Anguissa. Queste si sommano ad un’altra “lesione di alto grado”, ma al quadricipite, patita invece da Lukaku. Difficile vedere, comunque, delle colpe nella preparazione atletica offerta da Conte dietro questi stop. Grande, invece, è sicuramente il contributo della sfortuna in questa stagione davvero maledetta dal punto di vista degli infortuni.