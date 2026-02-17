Ultim’ora De Bruyne: arrivano novità importanti per il Napoli! I dettagli

Kevin De Bruyne è ormai fermo da 4 mesi, da quel calcio di rigore calciato e realizzato contro l’Inter lo scorso ottobre, che gli ha procurato l’infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Il centrocampista belga manca alle manovre azzurre, soprattutto dopo l’impatto devastante avuto in Serie A. Nel weekend tornerà a Napoli, dove continuerà il suo recupero. Un recupero in stile Lukaku.

Da un belga all’altro: ecco quando tornerà in campo KDB

Il belga farà ritorno a Napoli nel fine settimane, dopo aver iniziato la prima fase del recupero in Belgio, circondato dall’affatto dei suoi cari. Il suo rientro in campo ora è sempre più vicino, con la voglia di rimettersi il prima possibile a disposizione di Antonio Conte.

Secondo quanto però fornito dai dati della Federazione belga e raccolto da Il Mattino, Kevin De Bruyne dovrà ancora effettuare ancora un mese di riabilitazione prima di poter finalmente tornare a calpestare il terreno di gioco in allenamento. Un recupero praticamente in stile Lukaku, con reintegro graduale in gruppo.

Il belga vuole tornare, ma non si correranno rischi

Il tipo d’infortunio è praticamente quasi lo stesso già accusato ai tempi del Manchester City. A differenza però di quanto avvenuto a Lukaku, il centrocampista si è operato alla coscia, allungando i tempi di recupero.

Ciò nonostante, data anche l’età, non si correranno rischi e il belga verrà inserito gradualmente in gruppo, per tornare magari utile per il rush finale di stagione.