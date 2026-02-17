Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Mazocchi racconta: “Ho dato un consiglio a Vergara”, poi su Alisson Santos e Giovane

Mazzocchi parla ai microfoni di Radio CRC

Pasquale Mazzocchi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC. Il difensore del Napoli ha raccontato il suo rapporto con l’altro napoletano dello spogliatoio azzurro, Antonio Vergara, e descritto l’ottimo inserimento dei nuovi acquisti.

Mazocchi su Alisson Santos, Giovane e Vergara

Mazzocchi ha speso parole molto belle per gli acquisti di gennaio Alisson Santos e Giovane:

“Sono bravissimi ragazzi, da buon napoletano cerco sempre di far sentire tutti a casa e di far capire la maglia che stanno indossando. Sono bravi ragazzi, si stanno integrando bene”.

Su Vergara, invece, il difensore racconta alcuni consigli che gli ha dato:

“Gli ho detto che deve continuare a fare quello che sta facendo, ma allo stesso tempo non deve esaltarsi quando le cose vanno bene e neanche rammaricarsi quando vanno male. Oggi siamo esposti a critiche e social che possono danneggiarci, non deve mai buttarsi giù e credere in sé stesso”

Felice Leopoldo Luongo

