Mazocchi racconta: “Ho dato un consiglio a Vergara”, poi su Alisson Santos e Giovane

Pasquale Mazzocchi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC. Il difensore del Napoli ha raccontato il suo rapporto con l’altro napoletano dello spogliatoio azzurro, Antonio Vergara, e descritto l’ottimo inserimento dei nuovi acquisti.

Mazocchi su Alisson Santos, Giovane e Vergara

Mazzocchi ha speso parole molto belle per gli acquisti di gennaio Alisson Santos e Giovane:

“Sono bravissimi ragazzi, da buon napoletano cerco sempre di far sentire tutti a casa e di far capire la maglia che stanno indossando. Sono bravi ragazzi, si stanno integrando bene”.

Su Vergara, invece, il difensore racconta alcuni consigli che gli ha dato: