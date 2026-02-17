Colpaccio Napoli: nuovo rinforzo per giugno, arriva l’indiscrezione dal Brasile!

Non solo presente nella mente del Napoli, con la delicata trasferta di Bergamo da preparare, ma anche futuro nei pensieri soprattutto della dirigenza, già a lavoro per rinforzare la rosa della prossima stagione. E il primo colpo potrebbe arrivare dalla Premier League: stiamo parlando di Joao Gomes.

Dal Brasile arriva la conferma: il brasiliano può arrivare

Un’indiscrezione che arriva direttamente dal paese d’origine del classe 2001. Infatti, come riportato dal giornalista Julio Miguel Neto e dalla stampa brasiliana, il centrocampista dei Wolves avrebbe già trovato l’accordo nel mese di gennaio con il Napoli per il suo trasferimento all’ombra del Vesuvio dalla prossima stagione.

Una notizia che arriva dopo che in Brasile si vociferava di un possibile ritorno a casa di Joao Gomes, con Vitoria e Flamengo interessante al profilo. Il Napoli c’è e avrebbe l’accordo con il calciatore, ma non è l’unica interessata al giovane mediano.

Gli azzurri ci sono, ma occhio alle sirene inglese

Dunque archiviato il discorso legato al calciatore, ora è tempo di pensare solo ed esclusivamente al Wolverhampton, club di proprietà dell’ex Flamengo, da dove è stato prelevato per una cifra intorno ai 20 milioni. La dirigenza azzurra ora è a lavoro con i Wolves proprio sulla formula e cifre del trasferimento, difficilmente inferiori a quanto speso dagli inglesi.

Ma c’è fiducia, nonostante sul calciatore sia piombato anche il Manchester United. Il vantaggio dei Reds è il fattore “Inghilterra”, di un campionato già noto e che potrebbe cambiare le sorti di questo affare.

Il Napoli, però, è forte di quest’intesa raggiunta con l’entourage del calciatore, mentre dal Brasile restano convinti che Joao Gomes vestirà azzurro la prossima stagione.