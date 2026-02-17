Caos Osimhen, si accende la POLEMICA in casa Napoli: nuove parole infiammano l’intero ambiente!

Una storia d’amore culminata nel terzo scudetto, ma che di amore ha ben poco dopo le parole di Victor Osimhen a La Gazzetta dello Sport. Il nigeriano è tornato a parlare su quanto accaduto durante la trattativa per il suo addio, con parole al quanto piccanti.

“Mi hanno trattato da cane”, la dura rivelazione di Osimhen

Una trattativa lunga, lunghissima, quasi estenuate tra Napoli e Galatasaray. Una trattativa nata ancor prima dell’estate 2024, con un addio che doveva praticamente solo essere ufficializzato. Ma non è andato tutto liscio come l’olio e a parlare è stato proprio il nigeriano, con parole al veleno su come, a detta sua, è stato trattato dal Napoli. Di seguito le sue parole:

“Mi hanno trattato da cane, ma io non sono un burattino. Hanno provato a mandarmi a giocare ovunque, mi trattavano come un cane. Vai di qua, vai di là, fai questo, fai quello. Ho faticato tanto per fare carriera, non potevo accettare quel tipo di trattamento“.