Novità sulle condizioni di Rrahmani: staff medico in apprensione

Rrahmani infortunato dopo Napoli-Roma.

Il Napoli rischia di perdere un’altra pedina importante a causa di un guaio muscolare. Non sarebbe la prima volta in questo stagione per Amir Rrahmani, che ha già saltato 13 partite tra campionato e coppe. Una notizia che non farebbe piacere a Conte e al suo staff in vista del prossimo impegno contro l’Atalanta.

Rrahmani si ferma di nuovo: le sue condizioni preoccupano

Oltre al danno, anche la beffa: il difensore kosovaro si fa male mentre insegue Wesley verso la porta difesa da Milinkovic-Savic. Calcio di rigore, vantaggio Roma e cambio forzato per Rrahmani. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, si tratterebbe di un’iperestensione della coscia sinistra.

Il difensore si era fermato anche a gennaio per una lesione distrattiva al gluteo sinistra, più o meno la stessa zona dell’infortunio di ieri. Conte spera di riaverlo presto a disposizione, ma potrebbe restare lontano dai campi di Castel Volturno per un po’. Gli esisti degli esami strumentali arriveranno domani.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
