Novità sulle condizioni di Rrahmani: staff medico in apprensione

Il Napoli rischia di perdere un’altra pedina importante a causa di un guaio muscolare. Non sarebbe la prima volta in questo stagione per Amir Rrahmani, che ha già saltato 13 partite tra campionato e coppe. Una notizia che non farebbe piacere a Conte e al suo staff in vista del prossimo impegno contro l’Atalanta.

Rrahmani si ferma di nuovo: le sue condizioni preoccupano

Oltre al danno, anche la beffa: il difensore kosovaro si fa male mentre insegue Wesley verso la porta difesa da Milinkovic-Savic. Calcio di rigore, vantaggio Roma e cambio forzato per Rrahmani. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, si tratterebbe di un’iperestensione della coscia sinistra.

Il difensore si era fermato anche a gennaio per una lesione distrattiva al gluteo sinistra, più o meno la stessa zona dell’infortunio di ieri. Conte spera di riaverlo presto a disposizione, ma potrebbe restare lontano dai campi di Castel Volturno per un po’. Gli esisti degli esami strumentali arriveranno domani.