Come sta Rrahmani? La risposta di Conte in diretta spiazza tutti

Tiene banco in casa Napoli un nuovo infortunio, anche se nemmeno così nuovo considerando che Amir Rrahmani tornava proprio da un periodo lungo di stop. Nel corso del match contro la Roma, il difensore azzurro è stato costretto ad uscire dopo aver provato il fallo che ha poi portato al calcio di rigore per la squadra avversaria.

Anche Antonio Conte è stato interpellato nel corso dell’intervista post partita ai microfoni di DAZN sulle condizioni del suo difensore: la risposta dell’allenatore del Napoli è stata molto netta.

“Rrahmani non so come sta, uno in più uno in meno non è un problema, troveremo una soluzione. Parliamo sempre di infortuni, diventa stupido, pensiamo a concentrarci su cosa abbiamo, se ci sarà nella prossima partita saremo contenti se no troveremo una soluzione come stiamo trovando in ogni partita”.