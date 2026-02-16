Napoli, parole molto dure in diretta: altro che infortuni, salta fuori un altro problema!

Il Napoli sta conducendo una stagione fatta di alti e bassi e anche di questo si sta parlando questa sera a ‘Il Bello del Calcio’ in diretta su ‘Televomero’. Il motivo, secondo Gianluca Gifuni, non sarebbe tanto quello degli infortuni, quanto piuttosto il mercato già sbagliato dall’estate. Le parole in diretta sono state nette.

Napoli, ecco cosa non ha funzionato già dall’inizio della stagione

Gianluca Gifuni, a ‘Il Bello del Calcio’ in diretta su ‘Televomero’, ha dichiarato:

“Perché il Napoli è a 11 punti dall’Inter? Solo infortuni o altro? Io penso che abbia inciso molto che è stato sbagliato il mercato di Luglio perché non ha dato a Conte la possibilità di compensare al periodo di emergenza”.

E poi ancora: