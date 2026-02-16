Napoli, buone notizie per Conte e gli azzurri: c’è un’occasione d’oro da sfruttare!

Il Napoli si gioca molto nelle prossime settimane. Gli azzurri occupano attualmente il terzo posto in Serie A con quattro punti di vantaggio sulla Juventus quinta e e tre sulla Roma quarta; perciò guardano alla zona Champions con maggiore fiducia. Dopo la prossima sfida contro l’Atalanta, il calendario offrirà impegni sulla carta più accessibili rispetto alle dirette concorrenti. Un dettaglio che può fare la differenza nella corsa europea, mentre Milan, Roma e Juventus avranno scontri diretti pesanti.

Quattro punti di vantaggio e una classifica da difendere

Il quadro attuale dice che il Napoli è terzo e ha un margine di quattro punti sulla Juventus. Un vantaggio prezioso in una fase della stagione in cui ogni dettaglio pesa. Il dato più rilevante riguarda però il calendario.

Dopo l’impegno contro l’Atalanta, la squadra di Antonio Conte non affronterà avversarie nella parte sinistra della classifica fino alla trentesima giornata, quella che precede lo scontro diretto con il Milan. Un percorso che, almeno sulla carta, offre continuità e meno incroci ad alta tensione.

Le prossime cinque e il confronto con le rivali

Il programma degli azzurri è chiaro. Atalanta-Napoli alla 26ª giornata, poi Verona-Napoli, Napoli-Torino, Napoli-Lecce e Cagliari-Napoli fino alla 30ª. Cinque partite in cui costruire punti e consolidare la posizione.

Il confronto con le rivali è diretto. Milan, Juventus e Roma dovranno affrontare scontri pesanti che possono togliere energie e punti. Il Napoli, invece, ha l’occasione di gestire il proprio destino senza dipendere troppo dagli altri risultati.

La corsa Champions resta aperta e il margine è ancora sottile. Servono continuità e attenzione. In questo momento, però, il calendario offre agli azzurri una possibilità concreta. Sta al Napoli trasformarla in un vantaggio reale e difendere con orgoglio un posto in Champions League.