Recupero McTominay, le ultime sensazioni: ci sarà contro l’Atalanta?

L’infortunio di Amir Rrahmani è soltanto l’ultimo di una lunga serie che ha visto il Napoli dover fronteggiare una vera e propria emergenza. La squadra azzurra avrà bisogno di rimettere insieme i pezzi, provare a recuperare tutti quelli che ad oggi sono infortunati nella speranza di poter contare su più elementi possibile nell’ultimo fase della stagione.

Napoli, le ultime sul recupero di McTominay

Anche Scott McTominay è rimasto ai box anche nel match contro la Roma a causa di un problema al gluteo che, come specificato dallo stesso Conte, il giocatore si porta indietro da qualche tempo.

Ci sono, però, buone notizie in vista del prossimo match contro l’Atalanta: stando a quanto riportato da Sky Sport, le sensazioni per il rientro dello scozzese sono assolutamente positive. Si attende soltanto il via libera del giocatore che firmerà l’ultimo step per il rientro in campo.