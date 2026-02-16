Malen-Napoli, svelato il retroscena: Fabrizio Romano lancia la bomba

L’impatto di Donyell Malen in Serie A è stato devastante. Dopo il gol all’esordio contro il Torino, il nuovo attaccante giallorosso ha siglato due doppiette consecutive contro Cagliari e Napoli. L’olandese sta regalando punti importanti a Gasperini a suon di gol, che avrebbero fatto comodo anche a Conte. Secondo Fabrizio Romano, infatti, la società partenopea ha fatto un tentativo a gennaio.

Il Napoli ci ha provato per Malen: l’indiscrezione di Romano

Il mercato invernale del Napoli è stato condizionato dai limiti imposti in entrata. Alla fine sono arrivati Giovane e Alisson Santos, ma solo dopo le cessioni in prestito di Noa Lang e Lucca. La dirigenza azzurra, probabilmente, avrebbe fatto altro: Le parole di Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube:

“Mentre la Roma trattava Malen, ci ha fatto dei pensieri anche il Napoli. Ci ha provato al massimo delle sue possibilità, perché non dipende dal Napoli il fatto che non potesse inserire un obbligo di riscatto nell’operazione con l’Aston Villa. Il Napoli poteva offrire un prestito, anche oneroso, ma senza l’obbligo.”

Da Malen ad Alisson Santos: le scelte di mercato degli azzurri

La Roma è stata brava, ma il Napoli non poteva fare di più. Gli azzurri, tra le tante difficoltà e i limiti economici, sono riusciti a chiudere un’operazione importante per Alisson Santos. Il ds Manna si è costruito un vantaggio rispetto ad altre squadre, perché si era mosso prima, in silenzio. Il brasiliano è stato la prima scelta sin dall’inizio e le prime impressioni sono positive. La società azzurra detiene il diritto di riscatto sul giocatore, fissato a 15 milioni di euro.