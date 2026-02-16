Napoli-Roma, esordio da sogno per Alisson Santos: promosso anche Conte?

Il Napoli si ferma in campionato dopo due vittorie consecutive, ma guadagna un punto sulla Juventus e tiene a debita distanza la Roma. I giallorossi hanno trovato due volte il vantaggio, però la squadra di Antonio Conte è rimasta in partita fino alla fine. Decisivo Alisson Santos, che ha cambiato il destino della gara nel finale. Bene anche l’allenatore azzurro, promosso dai principali quotidiani.

Alisson Santos salva il Napoli: “Un funambolo”

Il primo gol con la maglia del Napoli non si scorda mai, specie se lo segni al Maradona contro la Roma. Un debutto da sogno in Serie A per l’attaccante brasiliano. Il giocatore ha convinto tutti i principali quotidiani italiani, che gli hanno concesso almeno un sette in pagella. Questo il commento de ‘Il Mattino’:

“Freschezza serviva e lui la dà: ogni volta che ha la palla, punta l’uomo. Giocate da funambolo su Mancini, personalità da vendere, corse e sterzate. E il gol: calcia da 20 metri e gela Svilar.”

Il Napoli di Conte soffre, ma resiste

A cause delle assenze importanti, quella di Scott McTominay su tutte, il Napoli ha cambiato pelle ancora una volta. La squadra di Conte ha sofferto, ma ha portato a casa un punto importante. La Roma riparte con ferocia ogni volta che recupera palla, proprio come vuole Gasperini. La difesa partenopea resiste, quasi sempre. I quotidiani concedono la sufficienza al tecnico azzurro. Questo il commetto della ‘Gazzetta dello Sport’: