Inter-Juve, caos e polemiche: il commento tira in ballo il Napoli dopo il rosso a Kalulu

L’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus ha scatenato una serie infinita di polemiche. L’episodio ha provocato le proteste furiose della Juventus e, in generale, di tutti tifosi e appassionati sui social. Ha detto la sua anche il giornalista Enrico Varriale, il quale ha evidenziato come questo errore sia il secondo simile nel giro di pochi giorni dopo quello che aveva penalizzato il Napoli in Coppa Italia contro il Como.

Inter-Juve, Varriale tira in ballo il Napoli: il confronto

In un post sul suo account X, Enrico Varriale sembra decisamente indignato dall’errore dell’arbitro La Penna:

“L’espulsione letteralmente inventata di Kalulu fotografa la credibilità del calcio italiano.4 giorni fa Manganiello in Napoli Como chiude gli occhi per non estrarre il 2° giallo. Stasera LaPenna fa una scelta scandalosa che penalizza una grande Juventus a favore dell’Inter”.

Varriale si chiede, inoltre, come verrà trattato a livello mediatico un simile episodio dopo le tantissime polemiche a cui è stato sottoposto Vergara dopo il rigore in Genoa-Napoli: