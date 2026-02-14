Inter-Juve, l’episodio fa infuriare anche i tifosi del Napoli: che errore dell’arbitro

Gli errori arbitrali stanno decisamente caratterizzando questo campionato di Serie A. Non è rimasta immune dalle polemiche anche una grandissima partita di questa Serie A come Inter-Juventus, con la scelta dell’arbitro di estrarre il cartellino rosso per Kalulu che si è rivelata decisamente sbagliata a seguito dei replay.

Inter-Juve, che errore dell’arbitro: rosso inventato per Kalulu

Succede tutto al minuto 40. Bastoni scippa un pallone nella sua metà campo e scatta in avanti, ma la sua corsa viene fermata da un apparente sgambetto del già ammonito Kalulu. L’arbitro La Penna ha pochi dubbi nell’estrarre il secondo giallo, ma risulta evidente fin dai primissimi replay che non c’era stato alcun contatto fra i due calciatori. L’ammonizione è dunque assolutamente errata e non poteva essere corretta neanche dal VAR, che per protocollo non può intervenire sulle ammonizioni.

Una gara così importante nelle dinamiche relative alla lotta Scudetto si ritrova così falsata da un errore arbitrale: una situazione che di certo non può far piacere ai tifosi del Napoli. E chissà se vedremo anche qui polemiche simili rispetto a quelle successive al rigore assegnato al Napoli contro il Genoa, che hanno visto l’azzurro Vergara vittima di accuse decisamente eccessive.