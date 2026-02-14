Home ->

Napoli-Roma, pioggia di assenze: un altro big out oltre a McTominay

Napoli-Roma sarà un big match caratterizzato dalle tantissime assenze. L’ultima tegola riguarda la formazione giallorossa che, secondo Sky Sport, dovrà fare a meno di Paulo Dybala. Sono altissime anche le possibilità di forfait per Soulé, disegnando così per davvero un incrocio fra due squadre incerottate.

Napoli-Roma senza i suoi big: anche Dybala out

Secondo Sky Sport, Paulo Dybala non partirà per Napoli con la squadra e sarà out dall’elenco dei convocati. Alte anche le possibilità di assenza per Matias Soulé, che convive con la pubalgia da alcune settimane. A queste due notizie si sommano le assenze già certe di El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson, Koné e Hermoso. Insomma, vera e propria emergenza anche per Gasperini, soprattutto in attacco, dove sarà pressocché obbligato il tridente composto da Zaragoza, Pellegrini e Malen.

