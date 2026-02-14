Napoli – Roma, occhio alle sue condizioni: possibile forfait?

Domani sera andrà in scena Napoli-Roma, sfida molto importante chiave Champions League. Gli azzurri, in caso di vittoria, allungherebbero sulla formazioni di Gian Piero Gasperini di ben sei punti. Al contrario, ci sarebbe l’aggancio, per una lotta sempre più serrata per rientrare nelle prime quattro posizioni di classifica. Occhio però ad un possibile forfait.

Soulé preoccupa: ecco le condizioni

La Roma potrebbe far a meno – almeno dal primo minuto – di uno dei suoi calciatori chiave. Matias Soulé combatte da tempo con una pubalgia che, nelle ultime settimane, sta dando sempre più fastidio all’argentino.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, le sue condizioni preoccupano Gasperini. Quest’oggi ci sarà la rifinitura prima della partenza per Napoli, con un mini test per l’esterno. Le sue quotazioni sembrano essere in calo, con Malen che dovrebbe essere affiancato da Dybala e uno tra Pellegrini e Zaragoza, con l’italiano in vantaggio.