Infortunio McTominay, dita incrociate in casa Napoli: può succedere oggi!

In casa Napoli si attende l’ok definitivo per la convocazione di Scott McTominay per la sfida di domani al ‘Maradona’ contro la Roma. Il centrocampista scozzese, uscito anzitempo nella trasferta contro il Genoa, ha saltato il Como in Coppa Italia per via di un problema che si porta dietro da inizio stagione. Ora ci sono i giallorossi, partita cruciale per la lotta Champions.

McTominay, oggi giornata cruciale: dita incrociate

Dita incrociate per Antonio Conte e i tifosi del Napoli. Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà o meno la convocazione della colonna azzurra, lo afferma il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, si attendono ulteriori conferme nella giornata di oggi: facile pensare che possa esserci un provino per capire le condizioni fisiche.

In caso di risposta positiva, McTominay tornerà al centro del campo, con Elmas che invece presidierà – nuovamente – la corsia di sinistra. Mentre, in vista di un forfait, Conte avrebbe già deciso: spazio al macedone, come già accaduto in Coppa Italia.