Napoli, Conte ci crede ancora e suona la carica: il discorso alla squadra

Il Napoli si trova in un momento delicato della stagione, con nove punti di ritardo sull’Inter capolista che, questa sera, potrebbe trovare difficoltà contro la Juventus. Gli azzurri saranno sicuramente degli spettatori interessati. In ogni caso, l’attenzione è alta ed è rivolta alla sfida contro la Roma: Antonio Conte suona la carica ai suoi calciatori.

Conte vuole vincere: trasmessa carica alla squadra!

Stando a quanto affermato da Tuttosport, Conte ha provato a trasmettere il verbo “crederci” alla propria squadra, incoraggiandoli in una stagione complicata:

“La pazza idea di Conte è questa: vincerle tutte fino alla fine, poi si vedrà. Mancano 14 giornate al termine del campionato, il Napoli non ha altre competizioni e gli infortunati prima o poi rientreranno. 42 punti ancora in palio. Conte ha chiesto l’en plein, per poi verificare gara dopo gara quante chance ci saranno per rimontare quanto fatto la scorsa stagione” – scrive Tuttosport.

C’è ancora un pezzo di stagione da giocare e il Napoli non può non crederci. Conte lo sa e cerca di spiegarlo anche ai suoi uomini più fedeli, pronti a svoltare la stagione partenopea.