Napoli-Roma, Conte studia la formazione: il tecnico ha preso una decisione su McTominay

In vista della gara di domenica 15 febbraio al Maradona, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini studiano le rispettive mosse per affinare le formazioni, tra infortuni, dubbi e certezze. Lato Napoli è sicuramente di rilievo la situazione riguardante Scott McTominay, in dubbio in seguito all’infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato contro il Genoa: lo scozzese sembrerebbe essersi rimesso e Conte sembrerebbe ormai certo di farlo partire dal primo minuto, come confermato dalle probabili formazioni presentate da ‘Sky Sport’.

McTominay e gli altri dubbi di formazione

Il dolore fisico sembra ormai superato, motivo per il quale McTominay torna a disposizione di Conte per il big match di domenica sera contro la Roma: per il numero 8 del Napoli sembrerebbe pronta una maglia da titolare.

Per il tecnico leccese rimane il dubbio sul sostituito dello squalificato Juan Jesus: la prima scelta è Beukema, da valutare però le sue condizioni; in caso di forfait, pronto Olivera. Altra novità potrebbe essere il ritorno da titolare di Politano, sul quale però non si hanno certezze. In porta torna Milinkovic-Savic, mentre davanti confermati Hojlund, Vergara ed Elmas.

McTominay esulta durante la gara Genoa-Napoli.
Lato Roma: Gasperini recupera Dybala e Hermoso

Buone notizie anche per Gasperini, che potrà contare su un Paulo Dybala pienamente recuperato, pronto a partire dal primo minuto a supporto di Malen. Davanti rientra anche Vaz e soprattutto Soulè sembra aver smaltito le problematiche legate alla pubalgia, ma dovrebbe partire comunque partire dalla panchina, lasciando spazio a Pellegrini.

Probabile la presenza da titolare anche per Hermoso: il difensore spagnolo non è ancora al massimo, ma qualora dovesse farcela, partirebbe al posto di Ghilardi. A centrocampo resta favorito Pisilli su El Aynaoui.

 

