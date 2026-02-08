Napoli, come sta McTominay: le prime sensazioni dopo l’infortunio di ieri

Anche ieri sera, oltre alle mille difficoltà dettate da qualche errore individuale di troppo, il Napoli ha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio. All’intervallo Scott McTominay è stato costretto al cambio per un problema alla caviglia, che lo ha fatto zoppicare per una buona parte del primo tempo. Il dolore non gli ha impedito di realizzare un’autentica prodezza dalla distanza, ma è chiaro che adesso ci sia molta preoccupazione attorno alle sue condizioni. Le prime sensazioni, però, sembrano positive.

Buone notizie per McTominay: il Napoli conta di riaverlo già per il Como

Secondo quanto riportato da Il Mattino, dovrebbe essersi trattato di un semplice cambio precauzionale per evitare ulteriori problemi. Quello di ieri, infatti, non è un fastidio nuovo per McTominay, che già più volte ha accusato questi problemi alla caviglia, che lo hanno costretto a fermarsi nel bel mezzo della partita per riacutizzarsi del fastidio, per poi continuare a giocare. Anche ieri contro il Genoa si è seguito lo stesso copione, con il cambio però all’intervallo che ha fatto preoccupare tutto il popolo partenopeo.

Dopo la partita, però, McTominay avrebbe tranquillizzato tutti, non dando la sensazione di avere ancora troppo fastidio. Lo scozzese si sarebbe detto addirittura pronto a scendere in campo già contro il Como. Nelle prossime ore verranno ovviamente svolti tutti gli esami del caso, ma la fiducia aumenta ora dopo ora.