Napoli, il ct Garcia spiazza tutti su De Bruyne e Lukaku: arriva l’annuncio

La stagione del Napoli è stata inevitabilmente segnata dalla grande quantità di infortuni. Quasi tutti i giocatori presenti in rosa hanno subito uno stop in stagione, ma l’occhio cade soprattutto sui due campioni del Belgio. Prima Lukaku poi De Bruyne, un doppio ko lungo mesi che ha costretto gli azzurri a non poter utilizzare due pedine fondamentali. Proprio l’attuale allenatore della nazione belga ed ex Napoli, Rudi Garcia, ha parlato delle loro condizioni: avete sentito le sue dichiarazioni?

Napoli, Garcia sulle condizioni dei big: le parole

L’ex allenatore del Napoli, oggi commissario tecnico del Belgio, ha parlato delle condizioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. L’attaccante belga ha smaltito l’infortunio ma è alla ricerca della forma migliore, ieri titolare nel test contro l’Ischia. L’ex City, invece, è ancora alle prese con il lungo stop subito.

Di seguito le parole di Garcia riportate da DH: