Napoli, clima già infuocato in vista della Roma: la risposta dei tifosi è netta!

In vista del big match di domenica tra Napoli e Roma sono previsti dati decisamente positivi in termini di audience, con tantissimi biglietti venduti e una vicinanza enorme a Conte e ai suoi ragazzi. Il momento, si sa, non è affatto facile: l’eliminazione dalla Coppa Italia ha portato via un ulteriore obiettivo stagionale. Ciononostante, il pubblico sta apprezzando e supportando costantemente l’impegno messo in mostra, dando la massima spinta ai propri beniamini.

Maradona verso il sold out: spalti pieni in Napoli-Roma

Il Napoli ce la sta mettendo tutta: la crisi infortunati non è facile da gestire, gli impegni sono stati tanti e gli episodi arbitrali hanno spesso penalizzato gli azzurri. Tuttavia, c’è ancora un obiettivo da raggiungere: il raggiungimento di un piazzamento utile alla partecipazione alla prossima Champions League. Il che non è facile: ci sono Milan, Juventus e Roma in piena lotta per 3 posizioni. Proprio la Roma sarà la prossima avversaria domenica sera: in una gara da vincere, il pubblico dimostrerà il proprio calore, con oltre 50mila biglietti venduti in vista dello scontro diretto nel Derby del Sole.

La situazione in classifica del Napoli

Sbagliare è assolutamente proibito contro la Roma. La situazione nelle posizioni d’élite in Serie A è tutt’altro che semplice: oltre all’Inter, lanciata a quota 58 punti, le altre sono tutte molto vicine. Il Napoli, a quota 49, è a -1 dal Milan secondo (con un match in meno) e solo a +3 sulla Juventus e sulla stessa Roma. Più dietro resta il Como di Fabregas a 41 punti. Insomma, questo fine settimana ci si gioca una grande fetta di stagione e lo Stadio Diego Armando Maradona vuole far sentire tutto il suo calore.