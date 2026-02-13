Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Hojlund sfida Gasp, scontro col passato: l’attaccante ha fame di record

di
Rasmus Hojlund in primo piano

Il Napoli non vuole darsi per vinto e intende cancellare subito le sensazioni scaturite dall’eliminazione dalla Coppa Italia. L’occasione per rimettersi in carreggiata e lanciare un messaggio a se stessi prima ancora che alle avversarie è subito alle porte: domenica sera gli azzurri accoglieranno la Roma in uno dei classici del nostro calcio. Per Rasmus Hojlund sarà l’occasione di ricongiungersi con Gasperini, suo allenatore ai tempi dell’Atalanta.

Hojlund ritrova Gasperini: nel mirino una statistica significativa

Domenica sera Rasmus Hojlund guiderà l’attacco del Napoli nella gara contro la Roma, squadra che insieme alla Juventus continua a tallonare i partenopei nella lotta per i piazzamenti Champions. Il danese dovrà affrontare Gian Piero Gasperini, con il quale ha condiviso la splendida annata 2022/23 all’Atalanta.

Rasmus Hojlund in campo contro il Como
Rasmus Hojlund alla guida dell’attacco del Napoli nel match contro il Como

In quella stagione, il centravanti danese scese in campo in 34 occasioni complessive, mettendo a referto 9 gol in campionato e uno in Coppa Italia. Un bottino che, unito al potenziale manifestato e ad un discorso di futuribilità, ha attirato l’attenzione del Manchester United che ha speso ben 75 milioni di euro più bonus per portarselo a casa.

Tornato in Serie A, Hojlund ha intenzione di aggiornare le proprie statistiche: basterebbe una sola rete per eguagliare il record di gol in Serie A in una stagione(8 quelle attuali, 9 con l’Atalanta). Coi Red Davils, però, ha segnato 16 reti in stagione. Non ha mai segnato più di così, ma quest’anno è già a quota 12 fra le varie competizioni.

Vincenzo Salvaggio

Classe 2000, mosso dall'amore per il calcio, la scrittura e la comunicazione giornalistica. Anima siciliana in terra lombarda, cerco di mettere la dedizione e la passione che ho dentro in tutto ciò che faccio.
Gestione cookie