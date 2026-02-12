Napoli, previsto domani un incontro con Gattuso: ecco chi parteciperà

Il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha ormai iniziato da qualche settimana il suo giro per l’Italia per parlare con i suoi uomini, in vista del delicato playoff dei mondiali in programma a fine marzo. E domani Ringhio sarà anche a Napoli per parlare con alcuni calciatori azzurri, tra conferme e novità assolute.

Gattuso a Napoli porta a cena gli azzurri: ecco chi prenderà parte

Il Napoli vanta alcuni degli ormai “titolari” anche in Nazionale. Più di tutti, naturalmente, capitan Di Lorenzo, il quale però non prenderà parte alla cena di domani causa infortunio. A riportarlo è Nicolò Schira, che non solo conferma l’assenza del terzino azzurro, ma annuncia anche chi saranno i presenti.

La lista è composta da altri quattro calciatori del Napoli, a partire da Alex Meret, passando per Alessandro Buongiorno, fino ad arrivare a Matteo Politano, nomi già noti a Coverciano. Ma non è tutto. Infatti, Gattuso ha invitato anche l’uomo del momento, Antonio Vergara, con un primo incontro tra i due dopo quanto messo in mostra dal fantasista del Napoli nell’ultimo periodo. Domani si parlerà, ma la tentazione di convocarlo per la sfida del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord è tanta.