Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, Conte può sorridere: la novità dall’allenamento congiunto

di

Il Napoli ha dominato l’allenamento congiunto contro l’Ischia, imponendosi 4-0 nel test amichevole disputato oggi al Training Center di Castel Volturno. La squadra di Antonio Conte ha mostrato buona intensità e ha sfruttato l’occasione per mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni di Serie A.

Lukaku sta ritrovando la condizione

Protagonista assoluto è stato Romelu Lukaku, autore di una doppietta e in evidente ripresa fisica dopo le recenti uscite del Napoli. Romelu Lukaku è l’uomo di fiducia del allenatore del Napoli e poterlo recuperare a pieno regime è fondamentale per il proseguo della stagione dei partenopei. Dall’amichevole con l’Ischia sono arrivati altri segnali positivi, infatti, gli altri due gol sono stati segnati da Mathias Oliveira e Antonio Cimmaruta, giovane della primavera classe 2007, cha chiuso il poker degli azzurri.

L’allenamento congiunto è servito anche a testare altri elementi della rosa e a recuperare ritmo dopo la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia, con Conte che punta ora alla prossima sfida di campionato con la Roma domenica sera.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie