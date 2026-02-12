Napoli, Conte può sorridere: la novità dall’allenamento congiunto

Il Napoli ha dominato l’allenamento congiunto contro l’Ischia, imponendosi 4-0 nel test amichevole disputato oggi al Training Center di Castel Volturno. La squadra di Antonio Conte ha mostrato buona intensità e ha sfruttato l’occasione per mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni di Serie A.

Lukaku sta ritrovando la condizione

Protagonista assoluto è stato Romelu Lukaku, autore di una doppietta e in evidente ripresa fisica dopo le recenti uscite del Napoli. Romelu Lukaku è l’uomo di fiducia del allenatore del Napoli e poterlo recuperare a pieno regime è fondamentale per il proseguo della stagione dei partenopei. Dall’amichevole con l’Ischia sono arrivati altri segnali positivi, infatti, gli altri due gol sono stati segnati da Mathias Oliveira e Antonio Cimmaruta, giovane della primavera classe 2007, cha chiuso il poker degli azzurri.

L’allenamento congiunto è servito anche a testare altri elementi della rosa e a recuperare ritmo dopo la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia, con Conte che punta ora alla prossima sfida di campionato con la Roma domenica sera.