Napoli-De Bruyne, Il Mattino fa il punto sul recupero: spunta la data del rientro!

Il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso da Antonio Conte, con la testa alla sfida interna contro la Roma. La squadra azzurra entra in una fase delicata della stagione, priva di impegni europei, ma deve fare i conti con l’infermeria: tra i nomi caldi c’è sempre quello di Kevin De Bruyne.

Napoli, le ultime sul ritorno di De Bruyne

Come riportato da Il Mattino, De Bruyne è atteso a Castel Volturno già nell’ultima settimana di febbraio per reintegrarsi nel gruppo. Si tratterebbe di un passo avanti significativo dopo mesi di riabilitazione svolta in gran parte in Belgio. Tuttavia, il ritorno effettivo in campo è posticipato: il campione ex Manchester City dovrebbe essere disponibile per Conte solo a fine marzo.

Per il Napoli si tratta di una notizia certamente positiva, ma non immediata. Il tecnico azzurro spera di poter contare su di lui per il rush finale, ma nel frattempo tocca agli altri elementi della rosa, decimata dagli infortuni, dare il meglio per posizionarsi almeno tra le prime quattro.

Il Mondiale come obiettivo

Il rientro del belga a fine marzo coinciderebbe con le ultime partite del campionato, ma non solo: in quei mesi ci sarà la possibile preparazione per il Mondiale 2026 con il Belgio, obiettivo dichiarato dallo stesso giocatore.

Intanto, lo staff medico procede con prudenza, seguendo il modello già applicato con altri infortuni seri come quello appena smaltito da Lukaku. L’attesa è quasi finita: il ritorno di De Bruyne Castel Volturno non è mai stato così vicino.

