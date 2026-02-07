Genoa-Napoli, Conte: “Voglio una reazione dopo il ko di Di Lorenzo.” Poi l’annuncio su Lukaku

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Genoa-Napoli, uno degli anticipi della 24a giornata di campionato. Gli azzurri non possono sbagliare questo appuntamento, che precede un periodo complesso e ricco di big match.

In apertura di intervista, Antonio Conte ha subito analizzato la sfida odierna contro il Genoa:

“Il Genoa è una squadra che in casa ha ritrovato entusiasmo e De Rossi lo ha definito il loro fortino, quindi sappiamo benissimo delle difficoltà ma ci siamo preparati e non cambieremo il modo di giocare. Cercheremo di rubare palla pressando alto, facendo quello che abbiamo sempre fatto”.

Il tecnico degli azzurri è poi tornato sul tema infortuni:

“Recuperiamo solo Rrahmani e abbiamo perso Di Lorenzo che era importantissimo anche fuori dal campo. Voglio vedere una reazione della squadra a questa perdita per 2 mesi, però nelle difficoltà dobbiamo esaltarci e trovare la soluzione migliore, sapendo che è una situazione difficile”.

Poi sulle condizioni di Lukaku

“Sta proseguendo questo percorso di recupero. Sapete quanto sta mancando al Napoli, si è staccato il tendine della gamba sinistra e lui ha bisogno di ritrovare ritmo ed intensità, bisogna avere pazienza e dargli i tempi giusti, sapendo che è un infortunio grave e non posso forzare la mano.

Il giocatore si deve sentire, noi speriampo che possa essere più disponibile perché potremo utilizzare insieme ad Hojlund nei 3 davanti. Ci sono tante situazioni che possiamo fare, ma deve stare bene e non è ancora il Romelu che conosciamo”.