Genoa-Napoli, Conte: “Voglio una reazione dopo il ko di Di Lorenzo.” Poi l’annuncio su Lukaku

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Genoa-Napoli, uno degli anticipi della 24a giornata di campionato. Gli azzurri non possono sbagliare questo appuntamento, che precede un periodo complesso e ricco di big match.
Genoa-Napoli, Conte chiede una reazione e aggiorna sulle condizioni di Lukaku
In apertura di intervista, Antonio Conte ha subito analizzato la sfida odierna contro il Genoa:
“Il Genoa è una squadra che in casa ha ritrovato entusiasmo e De Rossi lo ha definito il loro fortino, quindi sappiamo benissimo delle difficoltà ma ci siamo preparati e non cambieremo il modo di giocare. Cercheremo di rubare palla pressando alto, facendo quello che abbiamo sempre fatto”.
Il tecnico degli azzurri è poi tornato sul tema infortuni:
“Recuperiamo solo Rrahmani e abbiamo perso Di Lorenzo che era importantissimo anche fuori dal campo. Voglio vedere una reazione della squadra a questa perdita per 2 mesi, però nelle difficoltà dobbiamo esaltarci e trovare la soluzione migliore, sapendo che è una situazione difficile”.
Poi sulle condizioni di Lukaku
“Sta proseguendo questo percorso di recupero. Sapete quanto sta mancando al Napoli, si è staccato il tendine della gamba sinistra e lui ha bisogno di ritrovare ritmo ed intensità, bisogna avere pazienza e dargli i tempi giusti, sapendo che è un infortunio grave e non posso forzare la mano.
Il giocatore si deve sentire, noi speriampo che possa essere più disponibile perché potremo utilizzare insieme ad Hojlund nei 3 davanti. Ci sono tante situazioni che possiamo fare, ma deve stare bene e non è ancora il Romelu che conosciamo”.
Infine su Daniele De Rossi:
“Di De Rossi posso solo dire che è un predestinato a livello di panchina. Un ragazzo apposto, che ha il papà allenatore e farà sicuramente una grande carriera. Mi fa piacere quando vengono riconosciute alcune cose, perchè i calciatori sono gli unici attendibili quando devono dare un giudizio su qualcuno”.