Napoli, attacco durissimo a Manna: avete sentito? Critica pesante per il ds azzurro

Michele Criscitiello ha sparato a zero sul direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Al centro della bufera ci sono due operazioni di mercato: l’arrivo di Giovane e il prestito di Alisson Santos, inadeguati secondo il giornalista.

“Manna è fuori di testa”: accuse pesanti per il DS azzurro

Il Napoli è terzo in classifica con 49 punti, a -9 dall’Inter capolista, e dopo le eliminazioni in Champions e Coppa Italia l’unico obiettivo rimasto è blindare un posto in Champions League.

Un rendimento deludente, e tra i grandi accusati c’è anche il DS Giovanni Manna. Michele Criscitiello ha messo in discussione l’operato sul mercato gestito dall’ex Juve, con un giudizio durissimo sulle operazioni legate a Giovane e Alisson Santos:

“Nessuno lo dice, ma Giovane ed Alisson li prende Manna ed è fuori di testa. Uno che prende Giovane per 20 milioni e 1.5 milioni di procura nel momento in cui ti sta sbocciando ed esplodendo Vergara. Devi prendere il tesserino di Manna e strapparglielo se ce l’ha”

Il commento su De Laurentiis

Le parole di Criscitiello coinvolgono anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis:

“C’è Vergara che si vedeva già in allenamento che stava salendo di giri, e prendi Giovane e lo paghi 20 milioni più commissione da 1.5 milioni di euro. Che roba è? Per i prestito di Alisson Santos Manna ha pagato 3.5 milioni di euro. De Laurentiis gli deve fare causa, questi sono problemi”

Le parole di Criscitiello arrivano in un momento delicatissimo per il Napoli, che dovrà smentire i commenti negativi piazzandosi almeno tra le prime quattro. In estate, però, il patron azzurro dovrà inevitabilmente fare i conti con i risultati altalenanti e le scelte discutibili dell’annata in corso.