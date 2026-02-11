Como su Vergara? Spunta un retroscena: decisivo l’intervento di Manna

È stata forse l’unica nota positiva in una serata azzurra da dimenticare. Antonio Vergara contro il Como ha messo a referto la sua terza rete con la maglia del Napoli, che ha permesso ai partenopei quantomeno di giocarsi a rigori la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Una semifinale che il classe 2003 poteva addirittura raggiungere, visto che poteva finire sotto la guida di Cesc Fabregas.

“Per due anni abbiamo provato a prenderlo”, il racconto incredibile del ds lariano

Un retroscena unico, per un calciatore ormai diventato imprescindibile per questa squadra. Antonio Vergara fino a qualche mese era un panchinaro, tanto che il Como voleva provare a prenderlo e farlo crescere. Infatti, come raccontato dal ds Carlalberto Ludi, i lariani hanno provato per due anni a prendere il fantasista azzurro, senza riuscirci a causa dell’intervento del ds Manna. Di seguito le sue parole a Kiss Kiss Napoli:

“Abbiamo provato a prenderlo a luglio e anche l’anno scorso, ma Giovanni Manna è stato molto onesto nel dirci che voleva farlo crescere nel Napoli. Lo seguiamo da tempo e abbiamo approcciato con Vergara nelle ultime due stagioni. Volevamo acquistarlo a titolo definitivo perché è così che noi lavoriamo”

Dunque Vergara stava per diventare seriamente un calciatore del Como. Ora, però, è intoccabile, con il Napoli pronto a blindarlo.

“Rinnovo Vergara? Ecco quando ci sarà”, Romano anticipa tutto

Una situazione sicuramente sul tavolo della dirigenza, nonostante un contratto già prolungato a settembre fino al 2030. Ora, però, si parla di un altro Vergara, più calciatore pronto e da Napoli, che non vuole privarsene. Infatti, secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano, si penserà al rinnovo del classe 2003 in estate, senza alcuna fretta, ma con l’intento di proseguire insieme.