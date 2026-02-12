Home ->

McTominay-Roma, filtrano novità importanti! I dettagli sulle condizioni dello scozzese

Scott McTominay sta spingendo al massimo per esserci domenica sera contro la Roma al Maradona, match decisivo per le speranze Champions del Napoli. Dopo il colpo al piede destro rimediato a Marassi contro il Genoa, dove ha comunque segnato il gol del 2-1 nonostante il dolore, e l’infiammazione al tendine del gluteo che lo ha tenuto fuori dalla sfida di Coppa Italia con il Como, lo scozzese non molla.

McTominay, Napoli – Roma nel mirino

Come riportato dal Corriere dello Sport, a Castel Volturno continua il lavoro di riabilitazione mirato per McTominay, con il piede ormai a posto e l’attenzione concentrata sul tendine. Il piano è chiaro: provare a stringere i denti per essere disponibile almeno a gara in corso, se non dal primo minuto, in una serata fondamentale per il piazzamento Champions.

Il centrocampista del Napoli Scott McTominay durante la conferenza stampa della vigilia

Conte resta fiducioso: il recupero di Scott è possibile

Mister Conte sa che dopo i numerosi infortuni, McTominay resta l’unico in grado di garantire intensità e pericolosità in tutte le zone del campo. I numeri parlano da soli: 10 gol stagionali (6 in Serie A e 4 in Champions), unico oltre a Hojlund in doppia cifra nella rosa.

Scott è diventato l’anima del centrocampo azzurro, un campione che fa la differenza nei momenti cruciali. La fiducia resta alta, anche se nessuno vuole forzare i tempi: il ruolo di Scott vale troppo per rischiare ricadute, anche in un match chiave contro la Roma.

McTominay sarà titolare contro la Roma domenica? Non è ancora certo, si punta a un suo impiego almeno a gara in corso.
Qual è l’infortunio di McTominay? Infiammazione al tendine del gluteo, dopo il colpo al piede destro contro il Genoa.

Quanti gol ha segnato McTominay in questa stagione? 10 gol totali, di cui 6 in campionato e 4 in Champions.

