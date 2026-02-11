Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli-Roma, come stanno i giallorossi? Novità su Dybala e Soulè

Paulo Dybala può tornare per Napoli-Roma.

Il Napoli deve mettere subito da parte la delusione rimediata in Coppa Italia. Domenica sera, al Maradona, arriverà la Roma di Gasperini. Un vero e proprio scontro diretto e una possibilità per riaprire la lotta scudetto con l’Inter, impegnata contro la Juventus. I giallorossi arrivano dalla vittoria convincente contro il Cagliari e possono contare sull’aiuto di Paulo Dybala.

Dybala si allena in gruppo: ci sarà contro il Napoli

Lontano dai campi da gioco dal 25 gennaio, il campione del mondo argentino è pronto a tornare in campo nel tempio di Diego. La ‘Joya’, secondo quanto riportato da Sportmediaset, si è allenato con il resto della squadra e sarà a disposizione contro il Napoli. Smaltito il problema al ginocchio che l’ha tenuto fuori contro Udinese e Cagliari. Giampiero Gasperini, però, potrebbe rinunciare ad altri giocatori importanti.

Le condizioni di Dybala e Soulè.
Notizie importanti per Gasperini: ecco come stanno Dybala e Soulè.

Da Soulè a Konè: la situazione in infermeria per la Roma

Paulo Dybala non era l’unico a preoccupare l’ex tecnico dell’Atalanta. Un altro argentino, infatti, sta svolgendo un lavoro personalizzato a causa della pubalgia: si tratta di Matias Soulè. Personalizzato anche per Hermoso, mentre si allenano a parte Konè, El Sharaawy, Ferguson e Dovbyk. Occhio a Robinho Vaz, in via di guarigione. Il brasiliano può essere un’arma in più per mettere in difficoltà la squadra di Conte.

