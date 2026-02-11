Napoli, ottimismo per il top: potrebbe tornare contro la Roma

Il Napoli si prepara al big match di domenica sera contro la Roma. Servirà l’impegno e la qualità massima per vincere contro una Roma certamente in forma e che punta anch’essa alle posizioni di vertice del campionato. Antonio Conte sa toccare le corde giuste dei calciatori, ma spera anche di avere qualche rinforzo dall’infermeria, che potrebbe essere Scott McTominay.

Napoli-Roma, c’è ottimismo per McTominay: lo scozzese potrebbe rientare

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, c’è ottimismo sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli ha saltato il match di ieri contro il Como a causa dell’infiammazione di un tendine sul gluteo, che lo ha portato al riposo forzato in Coppa Italia.

Il peggio però sembra passato, e lo scozzese dovrebbe rientrare tra i convocati in vista del match con la Roma. Nulla ancora di certo, ma c’è ottimismo perché ciò accada. Naturalmente, serviranno i prossimi giorni e gli sviluppi delle prossime ore per comprendere se tale ottimismo sarà poi confermato dai fatti.