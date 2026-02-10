Allarme Napoli, il big preoccupa Conte: salta anche la Roma?

Il Napoli prepara con cautela il prossimo big match di campionato contro la Roma, in programma al Maradona domenica sera. Tengono banco le condizioni fisiche di Scott McTominay, ancora alle prese con un’infiammazione che ne mette in dubbio l’impiego.
McTominay in dubbio per la Roma? Le ultime
Secondo quanto riportato da Il Mattino, in casa Napoli la situazione legata al centrocampista scozzese richiede massima prudenza. L’infiammazione accusata dal giocatore sembra essere più seria rispetto al passato, e i medici hanno suggerito di non forzare. Antonio Conte, nonostante la tentazione di rischiarlo, ha scelto di non forzare i tempi, rimandando ogni valutazione definitiva. Resta cosi in dubbio la sua presenza contro la Roma, con l’obiettivo di evitare ricadute.