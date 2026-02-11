Napoli, nuovo allenamento congiunto previsto per domani: ecco l’avversario

Dopo l’allenamento congiunto col Giugliano del 4 febbraio, in vista di Genoa-Napoli, i partenopei organizzano un nuovo allenamento con un’altra squadra in vista del big match di domenica contro la Roma. Dopo il Giugliano, a Castel Volturno arriva l’Ischia.

Napoli, allenamento congiunto con l’Ischia domani 12 febbraio

Oltre i canonici allenamenti quotidiani, Antonio Conte sta optando anche per allenamenti congiunti con altre squadre per provare in partita le opzioni e le idee tattiche. Fatto col Giugliano, in cui tra gli altri si sono distinti Giovane e Allison Santos, domani sarà la stessa cosa, ma con l’Ischia.

La squadra di Serie D, allenata da Simone Corino, sarà al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno per l’allenamento congiunto con la squadra di Antonio Conte.